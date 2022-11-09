США разрабатывают оружие, которое будет способно поразить ядерный потенциал России

Вашингтон из последних сил пытается сохранить позицию мирового лидера.Белый дом занимается разработками средств, которые будут способны нейтрализовать русское ядерное оружие, до того, как правительство страны сможет нанести ответно-встречный удар.
Вашингтон из последних сил пытается сохранить позицию мирового лидера.Белый дом занимается разработками средств, которые будут способны нейтрализовать русское ядерное оружие, до того, как правительство страны сможет нанести ответно-встречный удар.
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