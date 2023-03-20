На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.
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