Российская ПВО отразила масштабную атаку беспилотников ВСУ: есть жертвы и разрушения

Российская ПВО отразила масштабную атаку беспилотников ВСУ. В Белгородской области есть жертвы и раненые, в Севастополе пострадали жильцы пятиэтажки, в Подмосковье беспилотник попал в супермаркет «Магнит».
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