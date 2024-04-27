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Адвокат Айдала: Харви Вайнштейна увезли в больницу из-за проблем со здоровьем

Адвокат Айдала: Харви Вайнштейна увезли в больницу из-за проблем со здоровьем

Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пожаловался на проблемы со здоровьем. Его госпитализировали в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке, сообщил адвокат Артур Айдала агентству Associated Press.

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