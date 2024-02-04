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Самая известная Алёнка, или История девочки с шоколадной обертки

Самая известная Алёнка, или История девочки с шоколадной обертки

Шоколад «Алёнка» был одним из самых известных советских брендов. Название шоколад получил по имени дочки первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой, а вот лицом этого шоколада стала другая советская девочка.

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