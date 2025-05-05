Александр Новиков поручил составить план восстановительных работ после коммунальных ремонтов

Мэр Смоленска анонсировал новый подход к решению вопроса с раскопами на улицах Смоленска План-график работ по восстановлению асфальта и зеленых зон после ремонтных работ коммунальных служб составят в Смоленске.
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