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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Когда Антонелли узнал, что в Монце будет стартовать с одного из последних мест, то даже глазом не моргнул»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал победное выступление Андреа Кими Антонелли на домашнем для него Гран-при Италии.

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