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Царьград

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Пар приняли за дым: пожарные осмотрели паркинг "Афимолл Сити" в Москве

Пар приняли за дым: пожарные осмотрели паркинг "Афимолл Сити" в Москве

Интенсивное испарение пара в подземном паркинге "Афимолл Сити" в Москве вызвало прибытие пожарных бригад.

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