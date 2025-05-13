Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 010 подписчиков

Shot: в колонии во Владимирской области умер сын певицы Екатерины Шавриной

Shot: в колонии во Владимирской области умер сын певицы Екатерины Шавриной

Григорий Шаврин отбывал срок за наркотики.В мелеховской колонии строгого режима ИК-6, которая находится в нескольких километрах от города Коврова во Владимирской области, в минувшее воскресенье умер сын певицы Екатерины Шавриной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх