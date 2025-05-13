Shot: в колонии во Владимирской области умер сын певицы Екатерины Шавриной

Григорий Шаврин отбывал срок за наркотики.В мелеховской колонии строгого режима ИК-6, которая находится в нескольких километрах от города Коврова во Владимирской области, в минувшее воскресенье умер сын певицы Екатерины Шавриной.
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