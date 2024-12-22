О замене управленческих элит на тех, кто не предаст

Многие с надеждой ждут переформатирования в управленческой политике страны. Когда те, кто имеет явные или подспудные интересы в недружественных нам странах, кто не прочь загрести побольше монет в свои и без того тугие кошельки уйдут, уступив место тем, кто имеет интересы именно в процветании России и своего народа.