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О замене управленческих элит на тех, кто не предаст

О замене управленческих элит на тех, кто не предаст

Многие с надеждой ждут переформатирования в управленческой политике страны. Когда те, кто имеет явные или подспудные интересы в недружественных нам странах, кто не прочь загрести побольше монет в свои и без того тугие кошельки уйдут, уступив место тем, кто имеет интересы именно в процветании России и своего народа.

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Комментарии
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tsan tsan
Именно Захар Прилепин является образчиком предательства идей и переобувания в прыжке.
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13 час.
Катерина
А  какие  идеи  предал  Прилепин?  Разве  у  него  были  идеи?
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13 час.

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