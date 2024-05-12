Два снаряда обнаружили возле калужских домов

Спасатели напоминают - при обнаружении таких находок не пытайтесь даже просто прикасаться к ним, а обращайтесь по телефонам 112 и 01 (с мобильного - 101)В полукилометре от села Ильинское Малоярославецкого района, в поле, обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.