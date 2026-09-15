Еще 70 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию после болезни

С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли более 70 тысяч жителей. Помощь доступна после инсультов и других сосудистых нарушений, травм, операций, а также при нарушениях работы нервной и костно-мышечной систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Шпионившему на ГУ...
- Китаевед Виногрод...
- В Госдуму внесли ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым