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Еще 70 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию после болезни

Еще 70 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию после болезни

С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли более 70 тысяч жителей. Помощь доступна после инсультов и других сосудистых нарушений, травм, операций, а также при нарушениях работы нервной и костно-мышечной систем.

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