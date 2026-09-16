Андре Кутуков: ИИ-агент прежде всего является помощником человека

Сегодня ИИ-агентов выступает прежде всего помощником человека, заявил руководитель центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков в рамках панельной дискуссии «Автономность или контроль: новая операционная модель нефтегаза — от ИИ-агента до физического действия».