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Газета.ру

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Андре Кутуков: ИИ-агент прежде всего является помощником человека

Андре Кутуков: ИИ-агент прежде всего является помощником человека

Сегодня ИИ-агентов выступает прежде всего помощником человека, заявил руководитель центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков в рамках панельной дискуссии «Автономность или контроль: новая операционная модель нефтегаза — от ИИ-агента до физического действия».

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