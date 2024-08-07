В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

REUTERS/Hollie Adams Британская полиция задержала Люси Конноли, супругу члена совета округа Западный Нортгемптоншир, за призыв сжигать отели с мигрантами, опубликованный в соцсети Х, пишет издание Independent.
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