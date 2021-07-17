Товарищеские матчи. «Динамо» забило 3 мяча «Будафоку», «Ростов» проиграл «Гонведу»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Ростов Россия – Гонвед Венгрия – 0:1 «Ростов»: Бабурин, Мартич, Гигович, Мамаев, Тугарев, Фольмер, Комличенко, Щетинин, Лангович, Николаев, Мелехин.
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