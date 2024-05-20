Оформление дарственной на дому: доступно ли вызов сотрудника МФЦ? Ирэн ОрлонскаяДоговор дарения – это часто используемая сделка для передачи квартиры или другой недвижимости без необходимости составления завещания.
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