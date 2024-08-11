“Ощущаю себя прекрасной”, – Собчак решила оправдаться за неудачный фото, над которым посмеялись уже все

Ксения Собчак прокомментировала новое фото и тираду после ее неудачного мейка. Известная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак решила ответить на критику, связанную с ее неудачным мейком в одном из недавних кадров.
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