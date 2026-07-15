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Redmi Note 17 Pro оказался не про производительность: появились живые фото новинки

Redmi Note 17 Pro оказался не про производительность: появились живые фото новинки

Главными достоинствами новинки называют прочность, защиту от воды, аккумулятор на 9000 мА•ч и функции искусственного интеллектаВ сети появились живые фото и первые впечатления от использования Redmi Note 17 Pro от Digital Chat Station, который отмечает, что новинка ориентирована не на максимальную производительность, а на надежность, автономность и долговечность.

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