CNN обвинил Россию и Китай в дискредитации властей США в связи с ураганами

В распространении ложной информации о борьбе американского правительства с последствиями ураганов «Хелен» и «Милтон» обвинил Россию, Китай и Кубу телеканал CNN 29 октября со ссылкой на американского чиновника.
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