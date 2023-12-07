ВЭБ хочет отсудить у Barclays $161 млн за невыполнение условий валютных свопов

Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ хочет отсудить у британского банка Barclays $160,8 млн (около 14,7 млрд рублей) за невыполнение последним условий по соглашениям о валютных свопах, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя ВЭБ.