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Военкор Сладков: “Теперь ВСУ остаётся надеется на Санта-Клауса, иначе им кирдык”

Военкор Сладков: “Теперь ВСУ остаётся надеется на Санта-Клауса, иначе им кирдык”

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что приход холодов на территорию Украины в зоне СВО на боевых создаст огромные проблемы для подразделений украинских боевиков.

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