«Тот же уровень, что и боевой пилот»: Оруджев — о Шварцмане

SauberРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев оценил выступление российско-израильского пилота Ferrari Роберта Шварцмана в первой тренировке Гран При Нидерландов, которую спортсмен провёл в составе Sauber.
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