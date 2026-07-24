Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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571 БпЛА за ночь сбили над Брянской областью и другими регионами России

571 БпЛА за ночь сбили над Брянской областью и другими регионами России

Минувшей ночью Брянская область стала одной из целей масштабной атаки беспилотников ВСУ. Благодаря оперативной и слаженной работе дежурных средств противовоздушной обороны, угроза была успешно нейтрализована.

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