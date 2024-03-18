В Перми женщина взорвала петарду на избирательном участке: ей оторвало часть кисти

На этом фоне стало известно о том, что россиянина, залившего краской бюллетени, отправили в СИЗО. В Перми на территории избирательного участка, расположенного в Доме культуры имени Солдатова, 64-летняя женщина взорвала петарду.
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