Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс

СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса.
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