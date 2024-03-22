Весенняя угроза: на Россию могут обрушиться «пыльцевые бури» Татьяна СергееваС приходом весны в России начинается сезон аллергий, и генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Наталья Ильина, предупреждает о возможном появлении «пыльцевых бурь».