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В Кировградской ВК сотрудникам ГУФСИН напомнили о безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с руководителем автошколы им. И.И. Ползунова Антоном Сунцовым провели профилактические беседы с сотрудниками ФКУ Кировградская ВК ГУФСИН России по Свердловской области.

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