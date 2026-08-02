В Кировградской ВК сотрудникам ГУФСИН напомнили о безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с руководителем автошколы им. И.И. Ползунова Антоном Сунцовым провели профилактические беседы с сотрудниками ФКУ Кировградская ВК ГУФСИН России по Свердловской области.
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