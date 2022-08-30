В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор по уголовному делу о хищении золота, стоимостью более 5 млн рублей

Олёкминский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор двум бывшим работникам золотодобывающего предприятия, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх