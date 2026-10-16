Ямальцев предупредили о возможных ограничениях в работе паромной переправы с 16 по 18 октября из-за сильного ветра и тумана.
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