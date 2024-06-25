Суд обязал администрацию поселения отреставрировать памятник Ленину на Кубани

Суд обязал администрацию поселения отреставрировать памятник Ленину на КубаниВ Краснодарском крае арбитражный суд обязал администрацию Новоленинского сельского поселения Тимашевского района восстановить памятник Владимиру Ленину, который находится возле Дома культуры в хуторе Леннинский.
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