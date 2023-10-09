Сын Трампа: палестинцы на одном из видео держат в руках американские M4

Палестинцы, радующиеся началу боевых действий ХАМАС, попали на видео телеканала Sky News. Эти материалы, снятые на Западном берегу, прокомментировал Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).