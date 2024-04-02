Режим ЧС местного масштаба объявлен акиматами в 8 регионах

Больше 14 тысяч человек эвакуировали с начала весенних паводков в Казахстане, передает «24KZ». В пунктах временного размещения сейчас находятся около 6 тысяч человек, почти половина из них – дети, заявили в МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии