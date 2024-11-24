Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что промедление с поставками помощи со стороны Запада – якобы одна из причин неукомплектованности подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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