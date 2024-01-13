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Эксперт рассказал о возможных причинах возгорания на складе Wildberries в Шушарах

Ему доводилось наблюдать, как на таких складах перегружают розетки. Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал о возможных причинах возгорания на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга.

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