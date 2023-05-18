Военное обозрение

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Гендиректор ULA (США) предложил разместить в космосе орбитальные лазерные установки для перехвата гиперзвуковых ракет

Гендиректор ULA (США) предложил разместить в космосе орбитальные лазерные установки для перехвата гиперзвуковых ракет

Гендиректор альянса ULA, отвечающего за космические запуски в интересах американских властей, Тори Бруно в западных медиа опубликовал статью, в которой рассматривает актуальные вопросы противоракетной обороны.

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