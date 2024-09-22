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Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидается в Тульской области с 23 по 27 сентября

Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидается в Тульской области с 23 по 27 сентября

На предстоящей рабочей неделе погода снова порадует туляков тёплыми днями и отсутствием осадков. После воскресного похолодания, температура воздуха снова поползёт вверх, и к концу рабочей недели в Тульской области потеплеет до +26 градусов.

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