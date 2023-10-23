Слова депутата Гурулева предлагают проверить на наличие в них состава преступления

николай лейчинский

Любопытно вот что : В.Соловьев в эфире повадился то скоморошничать , то обещать "бахнуть " , то "Смерш" возглавить собирается ... Гля , и остальных неадекватов поперло ... Мальчики - пердуны , вдруг такое лепить стали в прямом эфире ! Может вас , как КВН , на время прикрыть ?! Что - то вы расшалились , старперы ! "Тщатильнее надо ..." , господа . Это вам не Привоз , и не полковой плац ..!