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Слова депутата Гурулева предлагают проверить на наличие в них состава преступления

Слова депутата Гурулева предлагают проверить на наличие в них состава преступления

Скандальное заявление депутата Госдумы от Забайкальского края Андрея Гурулева о россиянах, не поддерживающих политику главы государства, стали поводом для обращения к Генеральному прокуратору России, об этом пишет «Коммерсант».

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Комментарии
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николай лейчинский
Любопытно вот что :  В.Соловьев в эфире повадился то скоморошничать , то обещать &quot;бахнуть &quot; , то &quot;Смерш&quot; возглавить собирается ...  Гля , и остальных неадекватов поперло ... Мальчики - пердуны , вдруг такое лепить стали в прямом эфире ! Может  вас , как КВН , на время прикрыть  ?! Что - то вы расшалились , старперы !   &quot;Тщатильнее надо ...&quot; , господа . Это вам не Привоз , и не полковой плац ..!
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4 д.
Boris Ex
Это про 20% !
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4 д.

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