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Несекретные материалы

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  • Александр Рус
    правильно!в танки их и заварить люкиНа Украине планир...
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    Гениально!!! Без преувеличения. Надо еще по европам и прочим канадам с австралиями разослать требования на экстрадици...На Украине планир...

В Сейме Литвы уверены, что рынок Литвы больше рынка России

В Сейме Литвы уверены, что рынок Литвы больше рынка России

В прибалтийском курултае решили наказать компании, не разорвавшие торговые отношения с Россией.*В парламент Литвы планируется внести поправки к закону, согласно которым компании, «косвенно поддерживающие Россию», будут лишены возможности участвовать в государственных закупках.

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