Шашилов о Кубке мира в Эстерсунде: «Не хочется провала, но главная задача, чтобы поняли, на что способны в перспективе. Двадцатка? Хорошо. Десятка – еще лучше»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился ожиданиями от предстоящих гонок на Кубке мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх