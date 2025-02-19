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Русская весна

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Историческое унижение для Зеленского: переговоры в Эр-Рияде и события времен наполеоновских войн

Историческое унижение для Зеленского: переговоры в Эр-Рияде и события времен наполеоновских войн

На Западе продолжают комментировать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры России и США: «Это историческое унижение для Зеленского, которое можно сравнить с унижением короля Пруссии, которому в 1807 году было приказано стоять на берегу и ждать, пока Наполеон и царь Александр встретятся на плоту на реке в Тильзите», — пишет правый американский подкастер Уоррен Баллог.

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Комментарии
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Татьяна Гаранина
Не велика мошка, чтобы сравнивать с королем Пруссии
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22 час.
Татьяна Гаранина
🦗
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22 час.
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