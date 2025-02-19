Историческое унижение для Зеленского: переговоры в Эр-Рияде и события времен наполеоновских войн

На Западе продолжают комментировать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры России и США: «Это историческое унижение для Зеленского, которое можно сравнить с унижением короля Пруссии, которому в 1807 году было приказано стоять на берегу и ждать, пока Наполеон и царь Александр встретятся на плоту на реке в Тильзите», — пишет правый американский подкастер Уоррен Баллог.