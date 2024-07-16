Урсула фон дер Ляйен отменила визит еврокомиссаров в Венгрию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии