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Закон, порядок, государство

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Полицейские приняли участие в «Ярмарке вакансий» Амурского государственного университета

19 февраля сотрудники кадровых подразделений УМВД России по Амурской области приняли участие в традиционной «Ярмарке вакансий», организованной Центром развития карьеры Амурского государственного университета.

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