ФСБ опубликовала документы о связях униатской церкви с бандподпольем ОУН

Представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) после окончания Великой Отечественной войны осуществляли подрывную деятельность и поддерживали связь с подпольем Организации украинских националистов (ОУН)*, следует из архивных документов, опубликованных Федеральной службой безопасности.
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