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США закроют проект: гордость Китая лайнер C919 стал жертвой торговой турбулентности

США закроют проект: гордость Китая лайнер C919 стал жертвой торговой турбулентности

В течение многих лет Пекин возлагал большие надежды на то, что самолет Comac C919, первый авиалайнер китайского производства, национальная гордость, сможет бросить вызов доминированию Boeing и Airbus на рынке авиатехники, продемонстрировав технологическую самостоятельность Китая и достижения государственного авиапроизводителя.

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