Яичница в духовке — удобный способ приготовить сытный горячий завтрак для всей семьи без необходимости стоять у плиты.
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Мля,мир тесен если у тебя искусственный интеллект следит за статьями, то купи более новую модель. Так как некоторая часть статей заканчивается после второго абзаца то есть без окончания.