Steak Lovers
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Steak Lovers

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Яичница, которая не надоедает: вместо жарки запеките ее с сыром и хлебом сразу

Яичница, которая не надоедает: вместо жарки запеките ее с сыром и хлебом сразу

Яичница в духовке — удобный способ приготовить сытный горячий завтрак для всей семьи без необходимости стоять у плиты.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Мля,мир тесен если у тебя искусственный интеллект следит за статьями, то купи более новую модель. Так как некоторая часть статей заканчивается после второго абзаца то есть без окончания.