Работа велопроката в Москве приостановлена из-за проблем с сотовой связью

Работа велопроката в Москве временно приостановлена в связи с перебоями в работе сотовых операторов. Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что сервисы кикшеринга усилят техподдержку из-за перебоев с интернетом в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии