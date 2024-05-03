Россиянам рассказали об опасности нетрадиционных способов окрашивания яиц

Окрашивание яиц нетрадиционными способами при помощи фломастеров, гуаши и вина может быть опасно для здоровья печени, предупредила 3 мая эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская.