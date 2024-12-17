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Нанес девушке 40 ударов ножом и пытался перерезать горло подростку: в Ростове-на-Дону наркоман устроил бойню

Нанес девушке 40 ударов ножом и пытался перерезать горло подростку: в Ростове-на-Дону наркоман устроил бойню

В понедельник в Ростове-на-Дону орудовал маньяк — Владислав Кузнецов напал с ножом на подростка и девушку, которая скончалась в больнице.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Просто убивать таких надо, это ошибка природы
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