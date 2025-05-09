Geo: самолеты Индии выпустили ракеты по трем авиабазам Пакистана

Самолеты Индии выпустили ракеты по трем пакистанским авиабазам. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
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