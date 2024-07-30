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Петербургский дневник

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Посол РФ Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем

Посол РФ Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем

Продолжая помогать Украине, Вашингтон лишь затягивает конфликт Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим государственным долгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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