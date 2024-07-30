Посол РФ Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем

Продолжая помогать Украине, Вашингтон лишь затягивает конфликт Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим государственным долгом страны вместо выделения очередной помощи Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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